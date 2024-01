Israel diz que vai reduzir número de soldados em Gaza

Israel retirou hoje tanques de alguns distritos da cidade de Gaza, disseram residentes ao mesmo tempo que anunciou a intensão de reduzir o número de tropas no enclave.

Contudo prosseguiam intensos combates e bombardeamentos em várias zonas do território.

No centro de Gaza prosseguiam combates com tanques a avançarem em al Burei e bombardeamentos aéreos contra três cidades incluindo Khan Younis no sul do pais.

Durante a noite o Hamas lançou uma barragem de rockets contra Tel Aviv demosntrando que após semanas de guerra continua capaz de atingir Israel embor ao número de ataque tenha sido grandemente reduzido. Não ha noticias de vitimas ou estragos.

Israel disse que a guerra deverá continuar por vários meses mas uma fonte oficial disse que se vai começar a reduzir o número de soldados dentro de Gaza como parte de uma mudança para "operações de limpeza mais localizadas".

Essa redução irá permitir que alguns reservistas regessem á vida civil para fortalecerem a economia israelita grandemente afectada pela guerra.