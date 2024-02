Israel ameaça retirar-se da Eurovisão se a sua música for vetada

Jerusalém, 25 de fevereiro de 2024 (AFP) – Israel alertou, no domingo, que pode se retirar do Festival Eurovisão da Canção deste ano se os organizadores rejeitarem a letra de sua música candidata por considerá-la muito política.

Eden Golan deve interpretar a sua música "October Rain", na competição anual, que acontece em maio em Malmo, na Suécia.

A imprensa disse que a música, que é principalmente em Inglês com algumas palavras em Hebraíco, faz referência às vítimas do ataque do Hamas em 7 de outubro ao sul de Israel.

Isso pode significar que a balada e a sua cantora russa-israelita, de 20 anos de idade violarão as regras da Eurovisão, que proíbem declarações políticas.

“Todos eram bons filhos, cada um deles”, diz um trecho da canção de Golan, segundo o site da Corporação Pública de Radiodifusão de Israel (Kan), que os publicou na íntegra.

“Não há mais ar para respirar, não há lugar para mim”, termina a música.

A União Europeia de Radiodifusão (EBU) disse apenas que estava "atualmente em processo de análise das letras" e que uma decisão final ainda não havia sido tomada.

“Se uma música for considerada inaceitável por qualquer motivo, as emissoras terão a oportunidade de enviar uma nova música ou nova letra, de acordo com as regras do concurso”, acrescentou.

Kan disse que estava “em diálogo” com a EBU sobre a candidatura do país à Eurovisão antes do prazo de inscrição de 11 de março.

Mas afirmou que a emissora “não tem intenção de substituir a música (…) ou seja, se não for aprovada pela União Europeia de Radiodifusão, Israel não poderá participar na competição”, acrescentou num comunicado na quinta-feira.

A israelita Noa Kirel ficou em terceiro lugar na competição do ano passado em Liverpool, na Inglaterra, atrás da finlandesa Kaarija e da sueca Loreen.

A vitória de Loreen leva a competição de volta à Suécia, 50 anos após a vitória do ABBA com “Waterloo”.

Israel tornou-se o primeiro país não europeu a participar na Eurovisão, em 1973, e desde então venceu a competição quatro vezes. Mas a sua participação e organização do evento têm regularmente gerado controvérsia.

Guerra

Em 2019, a banda islandesa Hatari, que anteriormente desafiou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para uma luta livre nórdica, fez declarações pró-palestinianas durante a contagem dos votos em Tel Aviv.

A competição deste ano tem como pano de fundo a guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro, que resultou na morte de cerca de 1.160 pessoas em Israel, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelitas.

Os militantes também fizeram cerca de 250 reféns, com 130 ainda detidos em Gaza, embora se acredite que 31 estejam mortos, disseram autoridades israelitas. A resposta militar de Israel matou pelo menos 29.692 pessoas em Gaza, de acordo com o ministério da saúde no território controlado pelo Hamas.

A EBU rejeitou esta semana os apelos para que Israel fosse impedido de competir por causa da guerra na Faixa de Gaza e das baixas civis. Mas a possibilidade de proibição da sua entrada causou indignação, com o ministro da Cultura e dos Desportos de Israel, Miki Zohar, a chamar a perspectiva de "escandalosa".

A canção de Golan é “comovente”, escreveu ele nas redes sociais, e “expressa os sentimentos do povo e do país nos dias de hoje, e não é política”.

“Apelo à União Europeia de Radiodifusão que continue a agir de forma profissional e neutra, e a não permitir que a política afecte a arte”, acrescentou.

Até o presidente Isaac Herzog interveio, dizendo que estava “tentando ajudar” o máximo que podia por causa da natureza de destaque do programa. “É importante que Israel apareça”, disse ele, citado pela agência de notícias Ynet.