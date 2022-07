Isabel dos Santos diz "...um dia nós voltamos a ver"

A filha do antigo Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, a empresária Isabel dos Santos, reagiu à morte do pai no fim desta sexta-feira, 8, com um até logo.



“Te amo pra todo sempre… serei sempre tua filha… serás sempre meu pai…E um dia nós voltamos a ver…E conversar como sempre”, escreveu na rede social Instagram.



Isabel dos Santos ilustrou o post com uma foto dela e do pai sorridentes.

Antes, Tchizé dos Santos, também filha do antigo Presidente, escreveu na mesma rede social: "Os pais nunca morrem porque são o amor mais verdadeiro que os filhos conhecem em toda a vida. Eles vivem para sempre dentro de nós”.

Entretanto, segundo os advogados dela em Espanha, Tchizé pediu... que o Centro Médico Teknon retenha o corpo... até que seja realizada uma autópsia apropriada com receios de que o corpo possa ser transferido para Angola".



O antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos morreu nesta sexta-feira, 8, em Barcelona, onde estava internado desde 23 de Junho.