João Lourenço diz que toda a família de Jose Eduardo dos Santos pode assistir ao funeral do ex-Presidente

O presidente angolano João Lourenço disse hoje que toda a família de José Eduardo dos Santos poderá regressar a Angola para participar no funeral do antigo presidente.

Isso, disse ele, aplica-se a todos os membros da família de Eduardo dos Santos “sem excepção”.

João Lourenço respondia a perguntas de jornalistas sobre especulações que as filhas do antigo presidente não poderão deslocar-se a Angola para as exéquias do pai.

Uma das filhas do antigo presidente Tchizé dos Santos, tem estado envolvida numa batalha de palavras nas redes sociais contra o governo angolano a quem culpa pela morte do seu pai.

Ela apresentou uma queixa junto da policia de Barcelona para investigar suspeitas de homicìdio.

Por outro lado Isabel dos Santos e várias das suas companhias são alvo de investigações por alegada corrupção não se sabendo se poderá ser detida se regressar a Angola onde o seu irmão Josè Filomeno dos Santos já foi julgado por desvio de fundos.

As suas contas bancárias e participações sociais em várias empresas foram alvo de arresto e as autoridades angolanas têm tentado arrestar fundos e empresas de Isabel dos Santos no estrangeiro.

Recentemente o governo angolano enviou uma carta rogatória às autoridades da Holanda solicitando que Isabel dos Santos “fosse notificadas na sua qualidade de arguida e fosse interrogada”, mas não requereu a sua detenção.

Isabel dos Santos não aceitou a notificação.

O presidente angolano disse hoje que “nenhuma autoridade do país tem competência para impedir que um cidadão angolano que esteja a viver no exterior possa regressar ao seu próprio país não importa em que circunstância”

“Se tivermos em conta as actuais circunstâncias não vemos porque razão a família que está lá fora não acompanhe o seu ente querido”, afirmou João Lourenço.

“Estamos a contar com a presença de todos sem excepção de ninguém”, acrescentou