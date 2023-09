Iraque: Forças de segurança tomam posições em Kirkuk após mortes em confrontos étnicos

SULAIMANIYA, Iraque (Reuters) - Forças de segurança iraquianas se posicionaram na cidade petrolífera de Kirkuk, no norte do país, neste domingo para evitar mais violência, enquanto o número de mortos em confrontos entre grupos étnicos no dia anterior subiu para quatro, disseram fontes policiais e de segurança.

Quatro manifestantes foram mortos a tiros no sábado em confrontos entre grupos étnicos em Kirkuk, que eclodiram após dias de tensões. A polícia e fontes médicas disseram que todos os quatro eram curdos.

Amir Shwani, porta-voz da polícia de Kirkuk, disse em comunicado aos repórteres que o toque de recolher foi suspenso e os veículos circulavam normalmente na cidade, no domingo.

Mas as forças de segurança enviaram tropas adicionais para as ruas para “prevenir a violência e proteger os civis”, disse ele.

A disputa centra-se num edifício em Kirkuk que já foi a sede do Partido Democrático do Curdistão (KDP), mas que o exército iraquiano utiliza como base desde 2017.

O Supremo Tribunal Federal do Iraque emitiu uma decisão urgente no domingo obrigando o governo a adiar os procedimentos relativos à entrega de um edifício, em Kirkuk ao KDP, informou a agência de notícias estatal.

A decisão poderá aumentar as tensões em meio às discussões sobre o retorno do poderoso partido curdo à cidade.

Helicópteros militares sobrevoaram a cidade, no domingo, segundo quatro moradores de Kirkuk que falaram à Reuters por telefone.

Shwani confirmou que quatro manifestantes foram mortos e 15 pessoas ficaram feridas.

Moradores disseram que a polícia deteve várias pessoas que participaram dos confrontos no domingo, mas a polícia se recusou a comentar sobre quaisquer prisões.

Kirkuk, uma província rica em petróleo, no norte do Iraque, ao longo das linhas de divisão entre a região autónoma curda e as áreas controladas pelo governo central iraquiano dominado pelos xiitas, tem sido o foco de alguns dos piores episódios de violência pós-Estado Islâmico no país.

Residentes árabes e grupos minoritários, que dizem ter sofrido sob o domínio curdo, protestaram contra o regresso do KDP à cidade.