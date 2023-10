Irão não quer que a guerra enter Israel e o Hamas se alastre, diz ministro dos Negócios Estrangeiros

O ministro dos negocios estrangeiros iraniano Hosseim Amirabdollahian disse hoje que o Irão não está interessado em que a guerra entre Israel e o Hamas se alastre.

“Nâo queremos que a guerra se alastre”, disse o chefe da diplomacia iraniana a cadeia de televisao CNN.

O ministro disse não terem qualquer fundamentos as acusações de que o Irão sabia do planeado ataque do Hamas a Israel.

"Nunca escondemos que apoiamos os palestinianos”, acrescentou.

“Essa é a verdade mas no que diz respeito à operação chamada Tempestade Al Aqsa não houve nenhuma ligação entre o Irão e essa operação do Hamas com o meu goveno ou com qualquer parte do meu país”, acrescentou

Amirabdollahian rejeitou também acusações de que o seu país é responsável por recentes ataques de milícias apoiadas pelo Irão cotnra forças americanas no Iraque e Síria afirmando ainda que essas milícias “não recem ordens de nós e actuam conforme os seus itneresses”.