Irão: Homens armados matam nove pessoas junto à fronteira com Paquistão

No sábado, nove pessoas foram mortas a tiro por atiradores desconhecidos na região sudeste do Irão, que faz fronteira com o Paquistão.



Segundo a agência noticiosa semi-oficial Mehr, o tiroteio ocorreu numa casa perto da cidade de Saravan, na província iraniana de Sistan e Baluquistão. A agência acrescentou que as vítimas não eram iranianas.



Nenhum meio de comunicação oficial noticiou o tiroteio e nenhum grupo assumiu ainda a responsabilidade pelo ataque.



HalVash, um grupo de defesa do povo Baluch, partilhou online imagens que pareciam ser dos corpos das vítimas e disse que mais três pessoas ficaram feridas. O grupo afirmou que se tratava de cidadãos paquistaneses e identificou quatro deles, dizendo que todas as vítimas eram trabalhadores de uma oficina de reparação automóvel.



Na semana passada, o Paquistão lançou ataques de retaliação na mesma área, alegadamente visando esconderijos de militantes num ataque que matou pelo menos nove pessoas. Os ataques seguiram-se ao ataque do Irão na terça-feira em solo paquistanês, que matou duas crianças na província do Baluquistão, no sudoeste do país.



Os ataques parecem ter como alvo dois grupos militantes Baluch com objectivos separatistas semelhantes em ambos os lados da fronteira Irão-Paquistão. Os dois países acusaram-se mutuamente de proporcionar um refúgio seguro aos grupos nos seus respectivos territórios.



Na sexta-feira, os meios de comunicação social informaram que os embaixadores de ambos os países retomaram as actividades na capital do outro país, que tinham sido interrompidas na sequência dos ataques.