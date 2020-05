Irão e EUA discutem troca de prisioneiros

O Irão diz que está pronto para uma troca de prisioneiros com os EUA, mas ainda não recebeu notícias de autoridades americanas. Ambos os países pediram a troca devido a preocupações com a Covid-19.

O Irão foi duramente atingido pelo vírus, enquanto os EUA lideram o mundo no número de infecções.

De acordo com o site do governo iraniano Dolat.ir, o porta-voz do governo Ali Rabiel disse: "O Irão já declarou a nossa disposição de discutir a libertação de todos os prisioneiros sem pré-condições... Mas os americanos não responderam".

O número exato de prisioneiros mantidos por ambos os lados não está claro imediatamente.