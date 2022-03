Irão diz ter bombardeado consulado americano no Iraque

O Irão reivindicou hoje responsabilidade por um ataque de mísseis contra o complexo consular dos Estados Unidos na cidade de Irbil no norte do Iraque afirmando ser uma retaliação contra um ataque israelita na Síria em que morreram dois membros da Guarda Revolucionária do Irão.

Uma entidade oficial americana disse que o ataque tinha sido lançado a partir do Irão e uma entidade oficial iraquianas disse que vários mísseis tinham atingido o vasto complexo do consulado americano.

Contudo uma fonte do governo regional do Kurdistão disse que os mísseis tinham atingido áreas "nos arredores" do consulado .e confirmou que os mísseis tinham sido lancados “de fora do Iraque”

O primeiro ministro iraquiano Mustafa al-Kadhimi emitiu um comunicado afirmando que “a agressão que teve como alvo a querida cidade de Irbil e causou medo entre os seus habitantes é um ataque contra a segurança do nosso povo”

Não se registaram feridos no ataque de hoje que assinala uma escalada nas tensões entre os Estados Unidos e o Irão.

A Guarda Revoluncionária do Irão descreveu o ataque como tendo sido feito contra “um centro de conspiração israelita” em Irbil.