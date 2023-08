Irão, Arábia Saudita e Egipto estão entre os países que se juntarão ao BRICS

O Irão e a Arábia Saudita estão entre os seis países que se juntarão ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no bloco económico BRICS a partir do próximo ano, anunciou o bloco na quinta-feira, 24, uma medida que provavelmente irá lançar um maior escrutínio sobre a influência política de Pequim no Golfo Pérsico.

Os Emirados Árabes Unidos, a Argentina, o Egipto e a Etiópia também deverão tornar-se novos membros do BRICS a partir de 2024.

O BRICS foi criado em 2009 como um grupo de economias de mercado emergentes e tornou-se uma das principais vozes para uma maior representação do mundo em desenvolvimento e do Sul Global nos assuntos mundiais.

Atualmente, representam cerca de 40% da população mundial e mais de um quarto do PIB mundial, embora este número deva aumentar com os novos membros, que incluem três dos maiores produtores de petróleo do mundo: a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Irão.

Nos últimos tempos, têm-se levantado questões sobre se os BRICS estão a tomar um rumo anti-Ocidente, sob a influência da China e da Rússia, no meio da deterioração das relações de Pequim com os Estados Unidos e do impasse da Rússia com o Ocidente sobre a guerra na Ucrânia.

Mohammad Jamshidi, adjunto político do Presidente iraniano Ebrahim Raisi, considerou a decisão de incluir o seu país como "um passo histórico".

"Uma vitória estratégica para a política externa do Irão", escreveu Jamshidi no X, anteriormente conhecido como Twitter. "Felicitações ao Líder Supremo da Revolução Islâmica e à grande nação do Irão".

O Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, cujo país preside atualmente o BRICS, fez o anúncio dos seis novos membros no último dia da cimeira do bloco em Joanesburgo.

O Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi e o Presidente chinês Xi Jinping estão a participar na cimeira e estiveram presentes ao lado de Ramaphosa para o anúncio.

"Esta expansão de membros é histórica", disse Xi. "Mostra a determinação dos países do BRICS para a unidade e o desenvolvimento".

"Ao longo dos anos, a China tem-se mantido solidária com os países em desenvolvimento em todas as circunstâncias."

O Presidente russo, Vladimir Putin, participou virtualmente, depois de o Tribunal Penal Internacional ter emitido um mandado de captura contra ele em março pelo rapto de crianças da Ucrânia.