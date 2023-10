Inundação de gelo causa 47 mortos nos Himalaias

As equipas de resgate encontraram mais corpos durante a noite, enquanto escavavam entre detritos lamacentos e água gelada, à procura de sobreviventes, depois de um lago glaciar ter rebentado uma barragem no nordeste dos Himalaias, na Índia, arrastando casas e pontes e obrigando milhares de pessoas a fugir.



Segundo as autoridades, as centenas de equipas de resgate recuperaram mais seis corpos no sábado, elevando o número de mortos para 47. Pelo menos 150 pessoas continuam desaparecidas.



A inundação começou pouco depois da meia-noite de quarta-feira, quando as águas de um lago glaciar transbordaram, abrindo a maior barragem hidroelétrica do estado de Sikkim. As águas geladas atravessaram em cascata as cidades do vale abaixo, onde mataram dezenas de pessoas e transportaram alguns corpos a quilómetros de distância a jusante, onde foram encontrados no estado vizinho de Bengala Ocidental e no Bangladesh, segundo a polícia.



As catástrofes causadas por deslizamentos de terras e inundações são comuns na região dos Himalaias, na Índia, durante a estação das monções, entre junho e setembro. Os cientistas afirmam que estão a tornar-se mais frequentes à medida que o aquecimento global contribui para o degelo dos glaciares.



A polícia informou que cerca de 4.000 turistas ficaram retidos em duas localidades, Lachung e Lachen, na parte norte do Estado, onde o acesso foi severamente restringido devido ao facto de as inundações terem feito desaparecer as estradas. Mas o mau tempo tornou os esforços de salvamento mais difíceis, com as autoridades incapazes de enviar helicópteros para ajudar as pessoas presas em zonas vulneráveis.



Cerca de 3.900 pessoas encontram-se atualmente em 26 campos de socorro criados pelo Estado, informou o Ministro-Chefe Prem Singh Tamang no sábado. Dos 23 soldados do exército indiano anteriormente dados como desaparecidos, um foi resgatado e oito morreram, disse o Ministro da Defesa Rajnath Singh, acrescentando que as operações de busca estavam a decorrer.



Não ficou claro o que desencadeou a inundação mortal no estado montanhoso de Sikkim, a última a atingir o nordeste da Índia num ano de chuvas de monção invulgarmente fortes. Em agosto, cerca de 50 pessoas morreram em inundações repentinas e deslizamentos de terras no estado vizinho de Himachal Pradesh