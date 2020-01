Indonésia: Inundações já mataram pelo menos 60 pessoas

Pelo menos 60 pessoas morreram e quase cem mil pessoas não conseguem voltar para casa, dias após chuvas devastadoras inundarem a capital da Indonésia, Jakarta.

Cerca de onze mil profissionais de saúde foram enviados para a área de Jakarta nestedomingo para pulverizar produtos químicos e distribuir remédios para prevenir a propagação de doenças como a dengue, já que a cidade permanece submersa.

Dezenas de milhares de pessoas permaneceram em abrigos temporários, principalmente no oeste de Jacarta no domingo, 5 de janeiro. Especialistas nacionais em clima na Indonésia alertaram que as chuvas devem continuar nos próximos dias.

As chuvas sem parar na semana passada inundaram 268 áreas na Indonésia, 158 em Jakarta, informou a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho no seu site. Drenagem e esgotos na capital são considerados inadequados para tempestades dessa escala, dizem economistas do Sudeste Asiático.

A precipitação de terça-feira atingiu 377 milímetros, um recorde desde 2007, informou o Jakarta Post online. As chuvas atingiram deslizamentos de terra, barricaram pessoas em casas e levaram milhares a evacuar, dizem os relatórios da media local.

Cidadãos de Jakarta querem que o governo melhore o trabalho de controle de enchentes, embora já tenha sido feito muito, disse Rajiv Biswas, economista-chefe da Ásia-Pacífico da empresa de pesquisa de mercado IHS Markit. O presidente Joko Widodo, em julho, sugeriu a construção de um paredão em torno de Jacarta, cuja grande parte do território está abaixo do nível do mar.