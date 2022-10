Incêndio em prisão do Irão mata 4 e deixa 61 feridos

O Irão disse que quatro reclusos morreram e 61 feridos num incêndio na prisão de Evin, em Teerão, uma instalação onde se encontram detidos prisioneiros políticos e activistas anti-governamentais.



O vídeo transmitido pela televisão estatal no domingo mostrou aparentemente que a calma tinha sido restaurada nas instalações. A magistratura disse que os quatro morreram por inalação de fumo e que quatro dos feridos se encontravam em estado crítico. As autoridades afirmaram que os prisioneiros mortos tinham sido condenados por roubos.



O incêndio deflagrou no sábado no meio de protestos em curso, agora na sua quinta semana, desencadeados pela morte de Mahsa Amini, uma mulher de 22 anos detida pela polícia moral do país por não ter coberto devidamente o seu cabelo com um hijab.

Os meios de comunicação estatais relataram que o incêndio foi extinto após várias horas e que nenhum dos detidos escapou.



O vídeo transmitido pela televisão estatal no rescaldo do incêndio mostrou paredes e tectos queimados numa sala que dizia ser o andar superior de uma oficina de costura na prisão.



"Este incêndio foi causado por uma luta entre alguns prisioneiros" na oficina de costura, disse o governador de Teerão, Mohsen Mansouri. "O atelier foi criado para criar empregos" para prisioneiros, disse ele.

A agência noticiosa estatal iraniana IRNA, citando um alto funcionário da segurança, tinha noticiado no sábado que os reclusos de uma ala lutaram com o pessoal prisional. O funcionário disse que os prisioneiros incendiaram um armazém cheio de uniformes prisionais.



Mais tarde, o procurador de Teerão Ali Salehi disse que a agitação não estava relacionada com os protestos que se propagaram pelo país após a morte de Amini.