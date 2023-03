Incêndio deixa milhares de desalojados no campo de refugiados Rohingya no Bangladesh

Um enorme incêndio deflagrou no meio de um campo de refugiados ocupado por refugiados Rohingya do Myanmar, no sudeste do Bangladesh, deixando milhares de desalojados, disseram as autoridades no domingo.



Pelo menos mil barracas, na sua maioria feitas de bambu e lona no campo de refugiados de Balukhali, foram destruídas pelo fogo, disse o comissário adjunto dos refugiados do Bangladesh, Shamsud Douza.



"Este é, contudo, um número estimado", disse ele à VOA.



A agência de refugiados da ONU no Bangladesh disse mais tarde num tweet que refugiados Rohingya voluntários, formados em combate de incêndios, e os serviços de bombeiros locais controlavam o fogo.



O número de baixas mantém-se desconhecido, embora as autoridades tenham dito que conseguiram levar muitas pessoas para um local seguro.



Alguns refugiados, porém, disseram que tinham membros da família desaparecidos.



Um desses refugiados, Mohammad Saiful, disse que estava a recolher material de socorro num centro de distribuição a alguns quarteirões de distância quando o incêndio começou.



"Consegui encontrar a minha mulher e quatro filhos, mas ainda não encontrei a minha mãe", disse o jovem de 42 anos à VOA.



Outro refugiado, Nur Mohammad, disse que os seus dois filhos estavam desaparecidos no meio do caos.



O líder da comunidade refugiada Sawyed Ullah disse que mais de 3.000 choupanas tinham sido esventradas porque os campos montanhosos eram difíceis de alcançar pelos bombeiros.



"Isto [incidentes de incêndio] está a acontecer repetidamente. As pessoas estão a tornar-se refugiadas duas vezes - primeiro expulsas de casa e depois sem abrigo dentro do campo", disse ele à VOA.



O Comissário para os refugiados Mizanur Rahman disse que estavam na fase de salvamento da operação e que mais tarde criariam uma comissão de investigação.



"Estes campos já são propensos ao risco de incêndio. E durante esta época do ano, o fogo alastra-se muito rapidamente", disse ele.



Este foi o terceiro grande incêndio nos últimos três anos. Em 2021, um incêndio matou pelo menos 15 e deixou 50.000 desalojados durante dias.



Em Março passado, um incêndio enorme matou um menor e deixou cerca de 2.000 pessoas desalojadas.



O comissário disse que os incidentes com incêndios estão a tornar-se muito comuns nos campos densamente povoados e teme uma potencial sabotagem.



"Há grupos dentro dos campos que lutam frequentemente entre si para estabelecer o poder uns sobre os outros. É uma ameaça à segurança e este incêndio pode ser o seu trabalho", disse ele à VOA.



Ele disse que as agências de inteligência estavam a investigar o assunto e que uma pessoa foi detida como suspeita a este respeito do campo.



Pelo menos 740.000 muçulmanos Rohingya chegaram aos já superlotados campos de refugiados do Bangladesh no distrito de Cox's Bazar em 2017. Fugiam de uma violência fatal envolvendo forças de segurança e milícias budistas no distrito de Rakhine, no norte do distrito maioritariamente budista de Myanmar.



Cerca de 1,1 milhões de refugiados vivem agora na propagação esquálida de um campo de 28 quilómetros quadrados que foi outrora um santuário para elefantes selvagens asiáticos raros.



Proibidos de ocupações regulares por Dhaka, muitos Rohingya tornam-se frequentemente desesperados por uma vida melhor e envolvem-se em actividades criminosas.