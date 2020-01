Impugnação: Trump chama "pesos pesados" para a sua equipa legal

O Presidente Donald Trump juntou à sua equipa legal mais dois nomes com bastante peso para a sua defesa no julgamento de impugnação no Senado - Ken Starr, que abriu caminho para a impugnação de Bill Clinton em 1998 e o advogado Alan Dershowitz, fazem agora parte da equipa.

A equipa de defesa do Presidente americano vai ser liderada pelo conselheiro da Casa Branca Pat Cipollone e pelo advogado privado de Donald Trump, Jay Sekulow, informou a Casa Branca.

O julgamento de impugnação no Senado, liderado pelo partido Republicano do Presidente Trump, vai começar na terça-feira, 21 de janeiro, com o objectivo de determinar se Trump deve ser removido ou não da Presidência.

Espera-se que Trump seja absolvido pelo Senado, uma vez que nenhum dos 53 senadores republicanos demonstrou apoio para a sua remoção da Casa Branca, seriam necessários dois terços do Senado para que isso aconteça.

Trump negou má conduta e chamou o processo de impugnação de farsa.

Quem são Starr e Dershowitz



Starr é um antigo juiz federal, que trabalhou para o Departamento de Justiça durante a administração do Presidente republicano George H.W. Bush. A investigação de Ken Starr sobre o caso sexual entre o Presidente Bill Clinton e a estagiária Monica Lewinsky foi a base para a impugnação de Clinton, acusado de perjúrio e obstrução à justiça. O Senado absolveu Clinton, em 1999, Starr havia recomendado impugnação em 11 argumentos.

Dershowitz foi professor de Direito em Harvard e foi parte da chamada "Dream Team (Equipa de Sonho)" de advogados que ganhou a absolvição, em 1995, do então famoso jogador de futebol americano, O.J. Simpson, acusado de ter morto a sua mulher e um amigo dela. Na lista de clientes de Alan Dershowitz esteve também o pugilista Mike Tyson.