Câmara dos Representantes aprova envio de acusação formal contra Trump para o Senado

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou os sete deputados, todos do Partido Democrata, que vão servir de "procuradores" no julgamento de impugnação contra o Presidente Donald Trump no Senado.

Na prática, a decisão dá sinal verde para que o processo seja levado aos senadores.

A aprovação da continuidade do processo passou por 228 votos a 193.

Os democratas, na oposição mas que lideram a Câmara dos Representantes, querem que novas testemunhas sejam ouvidas no Senado, especialmente John Bolton, que foi assessor de segurança de Trump.

Entretanto, o líder republicano no Senado, deu declarações em que afirmou estar alinhado com o Governo.