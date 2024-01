Identificado um dos atacantes dos atentados bombistas suicidas do Irão

Subiu para 91 o número de mortos dos atentados bombistas suicidas de quarta feira reivindicados pelo Estado Islâmico, ao mesmo tempo que as autoridades iranianas disseram ter identificado um dos atacantes.

O ministério dos serviços de Inteligência disse que um dos dois bombistas suicidas era um homem de nacionalidade tajik mas não deu outros pormenores.

Onze pessoas foram entretanto presas por ligações com o ataque. Duas delas tinham fornecido apoio aos bombistas suicidas disse o ministério.

Um porta voz dos serviços de emergência do país disse que uma criança de oito anos de idade e um homem de 67 anos morreram entretanto dos ferimentos recebidos nos ataques bombistas.

O número oficial de mortos é agora de 91 mas poderá aumentar já que há ainda 102 pessoas hospitalizadas das quais 11 estão em estado crítico.

No ataque de quarta feira um bombista suicida detonou as suas bombas junto de uma multidão que participava na cidade de Kerman em comemorações do aniversário da morte do General Qassem Soleimani morto em 2020 num ataque por um drone americano em Bagdad

Vinte minutos depois quando socorristas estavam no local um outro bombista suicida fez detonar os seus explosivos.

Kerman está situada a cerca de 820 quilómetros a sudeste da capital, Teerão.