Iémen: Detidos suspeitos assassinos de funcionário do PAM

CAIRO (AP) - A polícia do Iémen prendeu dois suspeitos, no sábado (22), pelo assassinato de um alto funcionário do Programa Alimentar Mundial (PAM), no dia anterior, disseram as autoridades.

Dez outros também foram detidos por suposto envolvimento no assassinato de Moayad Hameidi, jordano, que havia chegado recentemente ao país para assumir o cargo de chefe, na província de Taiz, no sudoeste do país.

A polícia de Taiz não forneceu mais detalhes.

Na sexta-feira, dois homens armados, numa motocicleta, atiraram contra Hameidi, na cidade de Turbah. Ele morreu pouco depois de chegar ao hospital. Os agressores fugiram do local.

“A perda do nosso colega é uma tragédia profunda para a nossa organização e para a comunidade humanitária”, disse Richard Ragan, diretor do PAM no Iémen. “Qualquer perda de vida no serviço humanitário é uma tragédia inaceitável.”

O Iémen está envolvido numa guerra civil desde 2014, quando rebeldes houthis apoiados pelo Irão invadiram grande parte do norte e tomaram a capital, Sanaa, forçando o governo reconhecido internacionalmente ao exílio.

Uma coligação liderada pela Arábia Saudita entrou na guerra no ano seguinte ao lado do governo e, ao longo dos anos, o conflito transformou-se numa guerra por procuração entre a Arábia Saudita e o Irão, o principal apoiante estrangeiro dos houthis.

O conflito do Iémen criou uma das piores crises humanitárias do mundo e foram mortos mais de 150.000 pessoas, incluindo combatentes e civis.

Taiz, a terceira maior cidade do Iémen e capital da província, está sob cerco dos Houthis desde 2016, como parte do brutal conflito no país.

O bloqueio restringiu severamente a liberdade de movimento e impediu o fluxo de bens essenciais, medicamentos e ajuda humanitária para os moradores da cidade.

Em Maio de 2021, um trabalhador humanitário da instituição de caridade Oxfam morreu e outro ficou ferido quando foram apanhados no fogo cruzado entre as partes em guerra no sul do país.