Iémen: Mais de 80 soldados mortos em ataque de rebeldes apoiados pelo Irão

Mais de 80 soldados do Iémen foram mortos e dezenas de outros feridos num ataque de misseis e drone no centro do país que as autoridades dizem ter sido levado a cabo por rebeldes Huthis apoiados pelo Irão.

O ataque de ontem segue-se a meses de relativa calma na guerra entre os Huthis e o governo interncionalmente reconhecido que é apoiado por uma coligação liderada pela Arábia Saudita.

Fontes mnilitares citadas pela agência France Press disseram que os Huthis atacaram uma mesquita numa base militar na província de Mariv a cerca de170 quilómetros da capital Sanaa à hora de orações.

Uma fonte hospitalar na cidade de Marib disse á agência France Press que 83 sodlados foram mortos e 148 feridos no ataque que se deu um dia depois de forças governamentais e da coligação que os apoia terem lançado uma operação em grande escala contra o Huthis na região de Nihm onde hoje prosseguiam combatse.

Fontes oficiais disseram que “dezenas” de rebeldes foram mortos nessa operação