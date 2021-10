Iémen: Carro-bomba mata quatro funcionários do Governo

Quatro pessoas foram mortas, neste domingo (10), na cidade portuária de Aden, no Iémen, por um carro-bomba que tinha como alvo dois altos funcionários do governo, que sobreviveram, disseram autoridades de segurança.

A explosão teve como alvo o comboio do ministro da Agricultura, Salem al-Socotrai, e do governador de Aden, Ahmed Lamlas, no distrito de Tawahi.

A explosão matou, pelo menos, quatro pessoas entre os companheiros de Lamlas e feriu outras cinco que passavam.

A explosão danificou vários prédios na área, rapidamente fechados pelas forças de segurança, de acordo com as autoridades que falaram sob condição de anonimato, por não estarem autorizadas a informar a imprensa.

O primeiro-ministro Maeen Abdulmalik Saeed chamou a explosão de "ataque terrorista" e ordenou uma investigação.

Ninguém assumiu a responsabilidade imediatamente.

A cidade de Aden foi abalada por várias explosões nos últimos anos, atribuídas a afiliados locais da Al Qaeda e de grupos do Estado Islâmico.

Aden tem sido a sede do governo internacionalmente reconhecido do presidente Abed Rabbo Mansour Hadi desde que os rebeldes Houthi apoiados pelo Irão tomaram a capital, Sana'a, desencadeando a guerra civil no Iémen.