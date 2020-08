Homem armado mantém três reféns na França

Um homem armado com uma pistola mantém pelo menos três reféns no interior de um banco no centro da cidade portuária de Le Havre, na França, no início da noite desta quinta-feira, 6.

A informação foi avançada à agência Reuters por Ives Lefebvre, porta-voz da Polícia Nacional, que enviou um grupo especial para o local.

No início, ele tinha seis reféns mas libertou três deles, de acordo com a mesma fonte.

O sequestrador é um homem de 34 anos, com problemas de saúde mental, conhecido da da polícia por ser "um radical que sofre de uma doença psiquiátrica grave".

A polícia continua no local.