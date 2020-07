Holanda: Rei Willem-Alexander diz que pode parar de usar carruagem que celebra passado colonial

O rei holandês Willem-Alexander disse que pode parar de usar uma carruagem cerimonial puxada por cavalo, com imagens que comemoram o antigo domínio da Holanda sobre colônias.

A afirmação de sexta-feira, 17, surge na sequencia de aumento nas críticas à “carruagem de ouro”, reporta a Reuters.

A carruagem dourada foi construída em 1898 e é decorada de um lado com um painel chamado “Tributo das Colônias”, que mostra indivíduos negros e asiáticos trazendo oferendas a uma mulher branca a um trono representando a Holanda.

O primeiro-ministro, Mark Rutte, disse em junho que estava ciente de que a carruagem, em restauração desde 2015, “evoca emoções”, mas acrescentou: “tudo faz parte da nossa história”.

A carruagem, juntamente com as estátuas de heróis navais da era dourada do país no século 17, tornou-se tema de debate após os protestos do movimento Black Lives Matter (vidas negras importam).

“Estamos a acompanhar a discussão, estou a ouvir”, disse o rei Willem-Alexander durante a reunião anual com a imprensa, na qual membros da família real posam para fotos.

“Enquanto houver discriminação implícita e explícita na Holanda, devemos enfrentar isso como sociedade”, acrescentou.

A carruagem tradicionalmente transporta o rei para o Parlamento todo mês de setembro, mas não deve voltar ao serviço até 2021.

O rei disse que não haveria nenhum movimento para mudar as decorações durante o reparo. “Faz parte da nossa herança cultural, então não vamos reescrever a história com a restauração”, disse ele. “Depois que a restauração estiver concluída, veremos”.