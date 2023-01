Helicóptero cai na Ucrânia e mata ministro do Interior e mais 17 pessoas

Um helicóptero caiu nesta quarta-feira, 18, num subúrbio da capital ucraniana, Kyiv, e provocou a morte do ministro do Interior e pelo menos mais 17 pessoas.



O chefe da Polícia Nacional da Ucrânia, Ihor Klymenko, confirmou que Denys Monastyrsky e vários altos funcionários do Ministério estão entre os mortos, bem como três crianças.



As autoridades disseram que o helicóptero de serviços de emergência caiu perto de um jardim-de-infância, em Brovary, um subúrbio a leste de Kyiv.



Desconhecem-se, por agora, as causas do acidente do helicóptero, que, segundo a Presidência ucraniana, estava a caminho da frente de combate.

Este é o primeiro membro do Governo da Ucrânia a morrer desde a invasão da Rússia a 24 de Fevereiro de 2022