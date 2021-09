Hasan Akhund vai liderar Governo do Talibã no Afeganistão

O Talibã anunciou, nesta terça-feira, 7, os nomes do Governo provisório do Afeganistão, na sua maior parte composto por antigos membros do grupo extremista.

O primeiro-ministro interino é o Mulla Hasan Akhund, líder do Governo talibã entre 1996 e 2001, antes de o regime ter sido deposto por forças militares lideradas pelos Estados Unidos logo após os ataques do 11 de Setembro de 2011.

Em conferência de imprensa em Cabul nesta terça-feira, 7, o principal porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, anunciou também que o vice-primeiro-ministro é o Mulla Abdul Ghani Baradar, o principal negociador do Talibã no acordo com o Governo americano, ainda durante a Administração Trump, para a retirada dos militares do país.

Sarajuddin Haqqani, filho do fundador da rede Haqqani, designada como organização terrorista pelos Estados Unidos, será o novo ministro do Interior, enquanto o Mulla Mohammad Yaqoob, filho do Mulla Omar, procurado pelo FBI, foi nomeado ministro da Defesa e Abas Stanikzai assume a pasta dos Negócios Estrangeiros.

Por agora, desconhece-se o papel no Governo do Mullah Haibatullah Akhundzada, o líder supremo do Taleban, que não nem visto em público ou povuido desde a queda do Governo anterior e a tomada de Cabul pelo seu grupo.

De acordo com os primeiros dados, não há nenhum membro do escalão mais algo do Governo que não seja do Talibã, ao contrário do que pediu a comunidade internacional.