Hamas diz que nove reféns foram mortos

O movimento palestiniano Hamas disse que nove presos incluindo quatro estrangeiros foram mortos em bombardeamentos israelitas à faixa de Gaza.

A ala armada do Hamas, as Brigadas Al Qassam, disseram no seu canal da aplicação Telegram que os presos foram mortos "por causa do bombardeametno sionista às áreas onde estavam”.

Não foram dados outros pormenores.

O Hamas capturou cerca de 120 reféns no seu ataque ao sul de Israel na semana passada.

O primeiro ministro israelita Benjamin Netanyahu disse entretanto que está proximo “o próximo passo” da operação em Gaza contra o Hamas .

Netanyahu falava durante uma visita a soldados estacionados na fronteira com a Faixa de Gaza.

As forças armasdas israelitas voltaram a avisar os residentes da cidade de Gaza para e do norte do território para coninuarem a seguir para o sul.

Milhares de palestinianos estão em fuga do norte da Faixa de Gaza que continua a ser alvo de bombrdeamentos israelitas.

As autoridades de Gaza dizem 2.2000 pessoas já foram mortas nos bombardeamentos siraelitas

O ministério dos negócios estrangeiros da Turquia disse que as autoridades egípcias estão a coordenar com Israel em como permitir a entrada de ajuda humanitária no territorio

Hakan Fidan que se encontra no Cairo disse ao mesmo tempo que a Turquia e o Egipto rejeitam o exilio dos palestinianos da faixa de Gaza.

No Cairo encontra-se também a ministra dos Negocios Estrangeiros da Alemanha Annalena Baerbock onde afirmou que o combate ao Hamas tem que sser feito tendo em consideração a situação humanitárias em Gaza.

Uma destacada entidade do Departmaento de Estado americano disse que o país está a trabalhar para tentar abrir o posto fronteiriço do sul da Faixa de Gaza para o Egipto.