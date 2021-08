Haiti: Terramoto mata mais de 300 pessoas 

O número de mortes causadas por um terramoto de magnitude 7.2 , no Haiti, subiu para pelo menos 304, no sábado, 14, disse a agência de protecção civil do país.

Pelo menos 1.800 pessoas ficaram feridas e centenas continuam desaparecidas em meio a danos generalizados, disseram as autoridades. Foram também registados vários tremores secundários.

O tremor atingiu perto da cidade de Petit-Trou-de-Nippes, cerca de 125 quilómetros a oeste da capital, Port-au-Prince, a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

O primeiro-ministro Ariel Henry, que assumiu o cargo há apenas três semanas após o assassinato do presidente Jovenel Moise, disse que o governo mobiliza ajuda para as áreas afectadas.

"A coisa mais importante é recuperar, sob escombros, o maior número possível de sobreviventes", disse Henry à Associated Press. "Soubemos que os hospitais locais, em particular o de Les Cayes, estão lotados de feridos."

Henry declarou um mês de estado de emergência.

“As necessidades são enormes. Devemos cuidar dos feridos, mas também fornecer comida, abrigo temporário e apoio psicológico”, disse Henry que, mais tarde, embarcou para Les Cayes, no sudoeste da ilha.

Ajuda americana

Em Les Cayes, a maior cidade perto do epicentro, há relatos de prédios desabados e grandes danos. Equipas de resgate procuravam sobreviventes.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris foram informados na manhã de sábado sobre o terramoto no Haiti, disse a Casa Branca.

“Num momento que já é desafiador para o povo do Haiti, estou triste com o devastador terramoto que ocorreu em Saint-Louis du Sud, Haiti, esta manhã. Endereçamos as nossas mais profundas condolências a todos aqueles que perderam um ente querido ou viram as suas casas e empresas destruídas ”, disse Biden em comunicado.

Os Estados Unidos são um “amigo próximo e duradouro do povo haitiano”, acrescentou.

Ele também autorizou uma resposta imediata e nomeou a administradora da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, Samantha Power, para coordenar o esforço, disse a Casa Branca.