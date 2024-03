Haiti declara estado de emergência após fuga de presos

O governo haitiano declarou no domingo, 3 de março, o estado de emergência e o recolher obrigatório noturno, numa tentativa de recuperar o controlo do país após um ataque mortal de gangs à principal prisão da capital, que permitiu a fuga de milhares de reclusos.

O recolher obrigatório será aplicado das 18h00 às 5h00 na região Ouest, que inclui a capital, até quarta-feira, informou o Governo em comunicado, acrescentando que tanto o recolher obrigatório como o estado de emergência podem ser prolongados. Cerca de uma dúzia de pessoas morreram quando membros de gangues atacaram a Penitenciária Nacional em Porto Príncipe durante a noite de sábado para domingo, observou um repórter da AFP.



O ataque foi parte de uma nova onda de violência extrema na capital haitiana, onde gangues bem armados que controlam grande parte da cidade têm causado estragos desde quinta-feira, 29. Os mesmos dizem que querem destituir o primeiro-ministro Ariel Henry, que lidera o país em crise desde o assassinato do presidente Jovenel Moise em 2021.

Apenas cerca de 100 dos cerca de 3.800 presos da Penitenciária Nacional ainda estavam dentro das instalações no domingo após o ataque da gangue, disse Pierre Esperance, da Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. "Contámos muitos corpos de prisioneiros", acrescentou. Um repórter da AFP que visitou a prisão no domingo observou cerca de uma dúzia de corpos fora da prisão e quase ninguém dentro. Alguns corpos apresentavam ferimentos de balas ou outros projécteis.



O governo do Haiti é notoriamente fraco, os raptos e outros crimes violentos são galopantes e as gangues são descritos como muito mais bem armados do que a própria polícia. Segundo a polícia, membros de gangues também atacaram uma segunda prisão chamada Croix des Bouquets.



Missão de segurança liderada pelo Quénia

O Conselho de Segurança da ONU aprovou em outubro uma missão internacional de apoio policial ao Haiti que Nairobi concordou em liderar, mas uma decisão do tribunal queniano pôs em dúvida o seu futuro.

O Primeiro-Ministro Ariel Henry viajou para o Quénia na semana passada para tentar obter apoio para a entrada de uma força .

Na sexta-feira, Henry assinou um acordo em Nairobi com o Presidente queniano William Ruto sobre o envio da força.

O poderoso líder de gangue Jimmy Cherisier, conhecido pelo apelido Barbecue, disse num vídeo publicado nas redes sociais que grupos armados no Haiti agiam em conjunto "para fazer com que o primeiro-ministro Ariel Henry renunciasse". No domingo, não ficou imediatamente claro se o primeiro-ministro tinha regressado ao Haiti após a sua viagem ao Quénia.