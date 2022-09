Guterres: Educação é a base para sociedades estáveis, pacíficas e prósperas

O secretário-geral das Nações Unidas pediu ao mundo que faça mais para fortalecer sistemas educacionais em todo o globo.



Ao dirigir-se aos participantes da Cimeira Educação Transformadora, neste sábado, 17, em Nova Iorque, António Guterres lembrou que o mundo atravessa várias crises.



O secretário-geral ressaltou ainda as dificuldades financeiras sentidas por governos, famílias e negócios e realçou mais do que nunca ser preciso "criar formas inovadoras para se investir em educação".



Guterres lembra que desde o início da pandemia, dois terços dos países tiveram que cortar seus orçamentos para o ensino, mas a educação segue sendo "a base de sociedades pacíficas, estáveis e prósperas".



O antigo primeiro-ministro português acredita que a redução do investimento provoca crises mais sérias no futuro e afirmou que o mundo precisa investir mais em sistemas educacionais.

Iniciativa para levar 700 milhões à escola



António Guterres citou a situação de países em desenvolvimento afectados pela alta do custo de vida e ressaltou o papel da Entidade de Finança Internacional para a Educação.

A iniciativa quer financiar países de rendimento médio baixo, onde vivem 700 milhões de crianças que estão fora da escola.



Nessas nações também se encontram a maioria das crianças refugiadas do mundo.



António Guterres lembrou que a entidade para financiamento não é um novo fundo, mas um mecanismo para providenciar educação de baixo custo.



A expectativa é de que o financiamento chegue a 10 mil milhões de dólares para as gerações de jovens futuras.

No seu discurso, António Guterres elogiou o trabalho do enviado especial para Educação Global, Gordon Brown e pediu o apoio dos países, doadores internacionais e organizações filantrópicas.