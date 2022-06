Guterres diz que a aposta em combustíveis fósseis é 'ilusória'

BRUXELAS, 14 Junho (Reuters) - Os países ricos fizeram uma corrida perigosa para os combustíveis fósseis em resposta à guerra na Ucrânia, disse o secretário-geral da ONU, nesta terça-feira, alertando que os novos investimentos feitos em carvão, petróleo e gás são "ilusórios" devido ao seu impacto nas alterações climáticas.

"A crise energética exacerbada pela guerra na Ucrânia viu uma perigosa duplicação dos combustíveis fósseis pelas principais economias", disse António Guterres, num discurso em vídeo na Cimeira Mundial Austríaca, uma conferência sobre o clima.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro, alguns países passaram a comprar mais combustíveis fósseis não russos ou investir em novos campos de petróleo e gás para reforçar os seus suprimentos de energia.

Por exemplo, a Alemanha e a Holanda anunciaram planos, este mês, para desenvolver um novo campo de gás no Mar do Norte, e o chanceler Olaf Scholz também disse que o país quer materializar os projectos de gás com o Senegal.

A estatal QatarEnergy's North Field East está a expandir como parte do maior projecto de gás natural liquefeito do mundo, e a Grã-Bretanha está a financiar um projecto de GNL em Moçambique.

Guterres disse que "novos financiamentos para exploração de combustíveis fósseis e infraestrutura de produção são ilusórios" e piorariam os problemas globais de poluição e mudanças climáticas.

Os cientistas dizem que as emissões globais de dióxido de carbono devem ser cortadas pela metade até 2030 e chegar a zero líquido até 2050 para evitar os piores impactos das mudanças climáticas.

Os países que fazem novos investimentos em combustíveis fósseis têm metas para reduzir as emissões de CO2 até 2030.

A Alemanha disse que a diversificação dos seus suprimentos de gás de curto prazo não inviabilizaria os planos climáticos de reduzir o uso de combustíveis fósseis e atingir uma meta ambiciosa para energia renovável feita desde o início da invasão russa.

A Agência Internacional de Energia pediu o fim de novos projectos de petróleo, gás e carvão para atingir as metas climáticas globais e diz que os investimentos em energia renovável devem triplicar até 2030.

Guterres pediu o financiamento de energias renováveis.

"Se tivéssemos investido massivamente em energia renovável no passado, não estaríamos tão dramaticamente à mercê da instabilidade dos mercados de combustíveis fósseis agora", disse Guterres, observando que os preços crescentes do petróleo e do gás aumentaram as contas de energia em todo o mundo.