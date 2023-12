Guiné-Bissau: Exército força ministro e secretário de Estado a regressarem à prisão

As ruas de Bissau estavam hoje praticamente desertas depois dos tiroteios que eclodiram na cidade envolvendo armas automáticas e lança rockets.

Os combates eclodiram depois de elementos da Guarda Nacional terem retirado o o Ministro da Economia e Finanças, Suleimane Seide, e o Secretário de Estado do Tesouro, António Monteiro, da cadeia onde se encontravam detidos.

Hoje forças do exército terão resgatado os dois ministros forçando-os a voltar às celas da Polícia Judiciária (PJ).

“A operação terá sido conduzida por um destacamento militar do Exército e da Guarda Presidencial, que levou de assalto o Comando da Guarda Nacional, tendo, em consequência, detido o seu Comandante Victor Na Tchongo”, disse uma fonte militar.

Há informações que nos confrontos se terão registado vítimas mortais mas isso não foi ainda confirmado.

O Ministro da Economia e Finanças, Suleimane Seide, e o Secretário de Estado do Tesouro, António Monteiro, tinham sido detidos ao fim doa dia de quinta-feira , 30 novembro, pelo Ministério Público.

A detenção aconteceu após cerca de seis horas de audição sobre o caso do pagamento de 10 milhões de dólares, em dívida, a um grupo de empresários, através de um dos bancos comerciais do país.

Segundo uma fonte do Ministério Público, os dois governantes foram detidos “para não perturbar a investigação em curso”.

O Ministério Público desencadeou na última sexta-feira, 24, uma operação de busca e apreensão no Ministério das Finanças, depois de ter, alegadamente, recebido uma denúncia sobre o pagamento de mais de 10 milhões de dólares a um grupo de empresários, no quadro da dívida que o Estado tem para com alguns agentes do sector empresarial.