Antigos guerrilheiros da FLEC desesperam-se pela falta de cumprimento das promessas feitas pelo Governo

Mais de 200 ex-militares da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda (FLEC), que se entregaram ao Governo angolano, no quadro do Memorando de Entendimento, assinado em 2006, dizem-se abandonados pelo Executivo a quem acusam de não ter cumprido a promessa de apoio financeiro e de integração nas forças armadas e na polícia



A viver em tendas num acampamento militar na região do Yabi, em Cabinda, desde 2007, o grupo de ex-militares diz que nem mesmo uma orientação do Presidente João Lourenço, que determinava a conclusão urgente do processo de integração, foi cumprida.



O major Fernando Muanda, que chefia uma comissão de negociação com o Governo, disse, à VOA, que na sequência de várias reclamações não atendidas pelos sucessivos governadores, um recente protesto realizado em Cabinda, resultou na detenção, por algumas horas, de cinco dos integrantes do grupo.



“Temos 3.050 crianças ou adolescentes fora do ensino desde 2007. Há pessoas a morrer por pressão arterial e a forma como o Governo nos trata desencoraja qualquer militar da FLec que tencione se entregar ao governo”, concluiu.



O general Bento Bembe, líder do Fórum Cabindês para o Díalogo (FCD), admitiu que este grupo de ex-militares esteve fora do seu controlo e culpa o antigo chefe da Inteligência Militar, na reforma, general José Maria de, alegadamente, ter dividido os ex-guerrilheiros por vários acampamentos, “fabricaram uma integração própria deles e proibiram este último de ter contactos Fórum Cabindês para o Diálogo”.



O principal negociador do Memorando de Entendimento assinado em 2006 na província do Namibe com o Governo garante, entretanto, que a sua organização tudo está a fazer para resolver o problema “em outros fóruns”.



“São questões que vamos esclarecer no momento próprio. São vicissitudes que se criaram no processo”, afirmou Bento Bembe.