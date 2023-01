Fala África: Grupo Netos de Bandim faz a diferença na vida dos jovens em Bissau há 22 anos

Mostre mais Show less

A finalidade do projeto é integrar crianças em situações de risco oferecendo um espaço onde os jovens possam aprender boas práticas de cidadania, junto com música, dança, teatro e poesia. Integrantes do grupo, que são adultos e moram em outros países, criaram uma filial para dar continuidade ao trabalho de apresentar a cultura, a música e as danças tradicionais da Guiné-Bissau ao mundo. Confira a entrevista com o coordenador do grupo na diáspora, Cláudio António Rumal.