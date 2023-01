Grã-Bretanha vai fornecer tanques de guerra à Ucrânia

O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak prometeu enviar tanques de guerra Challenger 2 para a Ucrânia para ajudar o país a combater a invasão russa.

Desconhece-se de momento quantos tanques serão enviados.

Rishi Sunak e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mantiveram neste sábado, 14, conversações telefónicas durante as quais o chefe do Executivo britânico “delineou a intenção do Governo de intensificar o nosso apoio à Ucrânia, incluindo através do fornecimentos de tanques Challenger 2 e mais sistemas de artilharia”, disse um porta-voz do primeiro-ministro

Zelensky disse no Twitter ter agredecido ao chefe do Governo britânico “pelas decisões que vão não só fortalecer-nos no campo de batalha mas irão também enviar um sinal certo aos outros parceiros”.

Em reacção, a embaixada da Rússia em Londres afirmou que a decisão serve apenas para prolongar o conflito, causar mais vítimas civis e é prova “do crescente envolvimento óbvio de Londres no conflito”..

Novos ataques contra Kyiv

Horas antes a capital ucraniana Kyiv foi abalada por várias explosões que fontes oficiais disseram ser o resultado de bombardeamentos a infraestruturas fundamentais.

Por outro lado, pelo menos cinco pessoas morreram e 27 outras incluindo seis crianças, foram feridas num ataque russo a um bloco de apartamentos na cidade de Dnipro, no centro do país.

Um funcionário governamental disse que 15 pessoas tinham sido salvas dos destroços e publicou também uma fotografia de um bloco de apartamentos de nove andares que foi totalmente destruído

Navios russos abandonam base

Dez navios de guerra russos deixaram, entretanto, a base naval de Novorossiysk, no Mar Negro l, e o Ministério da Defesa britânico disse que a “dispersão dos navios é provávelmente uma resposta a uma ameaça especifica contra Novorossisky que a Rússia acedita ter identificado”.

O Ministério acrescentou ainda ser pouco provável que isto indique para breve um ataque em grande escala com mísseis ou que se estejam a preparar operações de de ataque anfíbios”.