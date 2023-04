Governo moçambicano inicia evacuação de 23 cidadãos do Sudão

Os 23 moçambicanos que estão no Sudão começam a ser evacuados, enquanto continum os confrontos entre o exército e a Força de Acção Rápida (RSF, na sigla em inglês).



A garantia foi dada nesta segunda-feira, 24, pelo Governo moçambicano que através do Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, do Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação, está a coordenar a saída dos 22 estudantes e um padre para a Etiópia, de onde serão, posteriormente, evacuados para Maputo.

Apesar de os estudantes se encontrarem numa universidade que garante alguma segurança, eles lançaram um pedido de apoio ao Governo face às condições precárias em que se encontram.



Alguns tentaram embarcar na comitiva de estudantes da Tanzânia evacuados durante o fim-de-semana, mas não conseguiram.



Armando Muiane Júnior, director do Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, disse que a saída será por terra e acrescentou que estão garantidos todos aspectos de segurança ao longo do trajecto até Adis Abeba.



Muiane Júnior assegurou que nenhum moçambicano foi atingido pelos confrontos entre os dois generais desavindos, que já provocaram mais de 400 mortos e o milhões de deslocados que tiveram de deixar a capital, Cartum.



Os Estados Unidos evacuaram 70 diplomatas e familiares ontem e governos de vários países já evacuaram seus cidadãos do Sudão.