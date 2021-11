Governador do Namibe pede fundos para combater fome e seca

O governador da província angolana do Namibe pediu mais fundos ao Presidente da República para acudir às pessoas que enfrentam a fome e a seca.

Archer Mangueira fez esta abordagem no encontro entre João Lourenço e o Governo provincial, durante a visita do Presidente à província no fim de semana.

"No que toca a este factor critico, destacamos essencialmente o reforço de recursos financeiros destinados ao programa do desenvolvimento local com vista à aquisição desconcentrada de bens alimentares. Fomos tendo financiamento do Banco Mundial, há que dar continuidade algumas estruturas criadas por via destes financiamentos, estes recursos tal como estão definidos não serão suficientes. estamos a falar de cozinhas comunitárias, aquisição e distribuição de suplementos nutricionais, portanto o reforço constituiria uma saidafacilitasse a resolução do problema", disse.

O filósofo Fernando Cassinda considera que o governador Archer Mangueira esteve bem “ao fazer a radiografia sobre as reais necessidades da provincia porque nós sabemos muito bem há pessoas a morrer, famílias desistruturadas, vemos crianças nos contentores de lixo, então é preocupante a situação".

No domingo, o Presidente encontrou-se com representantes das comunidades autóctones mucubais, mais assoladas pela fome na localidade do Muhombo, Giraul, e prometeu apoiar asfamilias dos camponeses.

"Estamos bastante satisfeitos com a informação que a senhora administradora comunal, (Maurília Inácio) acaba de nos prestar, que diz que durante este dois anos que aqui estão, pouco a pouco, a transformar as vossas vidas, para não passar a depender apenas do tratamento do gado e dedicar-se também à agricultura”, reconheceu Lourenço.

A VOA sabe que devido à gravidade da situação de fome no Namibe, o governador regressou a Luanda com o Presidente no domingo, no final da visita de João Lourenço à província.