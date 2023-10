Governador da Califórnia visita a China para procurar estabilizar laços bilaterais

O governador do estado norte-americano da Califórnia, Gavin Newsom, inicia na segunda-feira a sua visita de uma semana à China, viajando por seis cidades e reunindo-se com autoridades nacionais e provinciais para falar sobre políticas climáticas e potenciais parcerias.

“A Califórnia e a China detêm as chaves para resolver a crise climática”, disse Newsom num comunicado divulgado pelo seu gabinete a 18 de outubro.

“Como duas das maiores economias do mundo, a nossa parceria é essencial para levar a cabo ações climáticas para as nossas comunidades e para além dela,” acrescentou.

Alguns analistas dizem que a viagem de Newsom é uma continuação da longa tradição de Califórnia colaborar com a China nas questões climáticas e ambientais.

“A viagem faz parte dos [esforços] para levar adiante alguns acordos que já foram assinados, assinar alguns novos acordos e ver se há coisas que a Califórnia pode aprender com a China”, disse Alex Wang, co-diretor do Emmett Instituto de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente da Faculdade de Direito da UCLA.

Espera-se que Newsom troque opiniões sobre os esforços partilhados para combater as alterações climáticas com autoridades e académicos chineses, assine novos acordos para aprofundar a parceria climática e visite a fábrica da Tesla em Xangai.

Wang disse que uma coisa que a Califórnia pode aprender com a China é como implanta recursos e produtos de energia renovável, como veículos elétricos.

“Uma coisa que a China fez em áreas como energia limpa e veículos elétricos foi a implantação”, disse ele à VOA por telefone. “O que a Califórnia e o resto do mundo precisam fazer é implantar muitas das coisas que já temos o mais rápido possível.”

Os esforços de Newsom para retomar as trocas com a China baseiam-se na estreita relação de 15 anos da Califórnia com Pequim em questões comerciais e climáticas.

Comparado com os seus antecessores, Arnold Schwarzenegger e Jerry Brown, Newsom tem apenas uma experiência limitada em assuntos internacionais.

A viagem à China será a sua segunda ao exterior desde que se tornou governador da Califórnia, em 2019.

Apesar da sua falta de experiência em assuntos internacionais, Newsom procurou reavivar uma parceria com o Ministério da Ecologia e Ambiente da China, ao mesmo tempo que assinou um novo acordo relacionado com o clima com a província chinesa de Hainan, no ano passado.