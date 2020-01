Gestor da conta de Isabel dos Santos encontrado morto em Portugal

O gestor da conta da empresária angolana Isabel dos Santos, Nuno Ribeiro da Cunha, no banco EuroBic em Portugal foi encontrado morto na noite de quarta-feira, 22, na zona do Restelo, em Lisboa.

O Jornal Económico, de Portugal, diz que Ribeiro da Cunha apareceu morto com ferimentos graves, o que pode indiciar suicídio, depois no passado dia 7 ele ter sido encontrado também com ferimentos após uma tentativa de suicídio que o próprio disse ter sido por motivos não profissionais.

A morte de Nuno Ribeiro da Cunha acontece no dia em que ele foi constituído arguido pela Procuradoria Geral da República de Angola (PGR) juntamente com Isabel dos Santos e mais quatro pessoas, na sequência do inquérito realizado à Sonangol à gestão da filha do antigo Presidente José Eduardo dos Santos à frente a empresa petrolífera na sequência de denúncias de corrupção feitas pelo sucessor da empresária, Carlos Saturnino.

A Polícia de Segurança Pública disse à imprensa apenas que foi chamada para um alerta de suicídio na zona do Restelo, mas não confirmou a identididade da pessoa.

A Polícia Judiciária e bombeiros estiveram no local.

A investigação ao império financeiro e económico de Isabel dos Santos e o marido Sindika Dokolo, divulgada no domingo, 20, pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, conhecida por Luanda Leaks, aponta que foi Nuno Ribeiro da Cunha quem aprovou as transferências da conta da Sonangol no EuroBic para o Dubai, já depois de Isabel dos Santos ter sido afastada da empresa.

Essa transferência deu origem à investigação da PGR de Angola.