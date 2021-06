Generais moçambicanos preocupados com Cabo Delgado

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Antigos generais do exército moçambicano preocupados com o prolongamento do conflito terrorista em Cabo Delgado. A VOA falou com Jacinto Veloso, Major-General na Reserva ex Ministro da Segurança, e António Hama Thay, Tenente-general na Reserva ex Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas