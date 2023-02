G7 concorda em pôr um limite aos preços do petróleo russo

A Rússia integrou formalmente áreas ocupadas da Ucrânia no Distrito Militar do Sul da Rússia, disse sábado o Ministério da Defesa britânico no seu relatório diário dos serviços secretos.

A agência disse que a notícia da integração se baseia num relatório de Tass que as regiões de Donetsk e Luhansk e as regiões de Zaporizhzhia e Kherson estão a ser colocadas sob o comando de três estrelas baseado em Rostov-on-Don.



O relatório afirma, no entanto, que é "improvável que a mudança tenha um impacto imediato" na invasão russa da Ucrânia.



O Grupo dos Sete países industrializados acordou sexta-feira um preço máximo para as exportações de petróleo russo refinado.



A Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse em declaração que o acordo segue um limite de preços semelhante para as exportações de petróleo bruto russo fixado em Dezembro e "ajuda a fazer avançar os nossos objectivos de limitar o principal gerador de receitas da Rússia no financiamento da sua guerra ilegal" na Ucrânia.



As autoridades dizem que o limite está a dois níveis - 100 dólares por barril para o gasóleo russo e outros combustíveis que vendem por mais do que o petróleo bruto, e 45 dólares por barril para os produtos petrolíferos russos que vendem por menos do que o preço do petróleo bruto, tais como o fuelóleo.



Os limites máximos de preços vêm como uma proibição da União Europeia (UE) às importações de produtos petrolíferos russos, que deverá entrar em vigor no domingo.



Na sexta-feira anterior, funcionários da União Europeia prometeram o seu apoio inabalável para ajudar a Ucrânia a reconstruir as suas infra-estruturas contra a guerra em curso na Rússia, enquanto os EUA anunciaram uma nova ronda de ajuda à segurança no valor de mais de 2 mil milhões de dólares.

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, reuniram-se com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em Kyiv para a 24ª Cimeira UE-Ucrânia. A UE disse que a união apoiará a Ucrânia "durante o tempo que for necessário".



Numa declaração conjunta na sexta-feira, os líderes prometeram ajudar a reconstruir as devastadas infra-estruturas críticas da Ucrânia, fornecendo apoio e serviços energéticos para o país "passar o Inverno", e mais além. Disseram que até agora, a UE e os seus estados membros prestaram assistência no valor de 570 milhões de dólares na área da energia e reconstrução, e outros 525 milhões de dólares para esforços humanitários.



A UE sublinhou o seu empenho em promover a integração da Ucrânia na União Europeia, mas disseram não haver promessa de adesão acelerada.



Kyiv candidatou-se a membro da UE pouco depois da invasão da Rússia e pretende iniciar conversações formais de adesão o mais rapidamente possível.



"Não há prazos rígidos, mas há objectivos que tem de alcançar", disse von der Leyen à conferência de imprensa em resposta a uma pergunta sobre o impulso de adesão da Ucrânia.

Uma das condições para a integração da Ucrânia na UE é a sua luta contra a corrupção. O presidente da Comissão da UE elogiou Kyiv pelos seus esforços alargados para se agarrar ao enxerto.

Michel e von der Leyen condenaram a escalada da guerra da Rússia contra a Ucrânia e os seus cidadãos como "uma violação manifesta do direito internacional, incluindo os princípios da Carta das Nações Unidas".

Eles enfatizaram a necessidade de criar um Tribunal Especial em Haia para a investigação e acusação de crimes de guerra contra a Ucrânia. Sublinharam também que a UE nunca reconhecerá como legítima qualquer anexação ilegal da Ucrânia pela Rússia. Além disso, os representantes da UE revelaram um novo pacote de sanções, o 10º, contra a Rússia. A UE visará o comércio e a tecnologia que apoia a sua guerra contra a Ucrânia, disse von der Leyen.



"Com os nossos parceiros, devemos negar à Rússia os meios para matar civis ucranianos e destruir casas e escritórios", disse ela num tweet.