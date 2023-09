G20 apela à paz na Ucrânia, mas não chega a apontar a Rússia como agressor

A Casa Branca saudou no sábado a cimeira do G20 deste ano como um sucesso, afirmando que o comunicado final contém "parágrafos consequentes" sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia - apesar da notável omissão da palavra "Rússia" nesses parágrafos, o que suscitou fortes críticas do governo ucraniano.



O Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, descreveu o acordo - alcançado no primeiro dia da reunião em Nova Deli - como um "marco significativo para a presidência da Índia e um voto de confiança de que o G20 pode reunir-se para abordar uma série de questões prementes".

A cimeira também foi marcada pela ausência de dois líderes importantes: o Presidente russo Vladimir Putin e o Presidente chinês Xi Jinping. Ambos foram representados por altos funcionários.

"A declaração do G20 inclui um conjunto de parágrafos consequentes sobre a guerra na Ucrânia", disse Sullivan aos jornalistas. "Do nosso ponto de vista, a declaração defende muito bem o princípio de que os Estados não podem usar a força para obter aquisições territoriais", afirmou Sullivan.

O comunicado de 29 páginas, que aborda questões como o comércio, o crescimento económico e o desenvolvimento, as alterações climáticas, a reforma das instituições multilaterais, a tecnologia, a fiscalidade, a igualdade entre homens e mulheres, entre outras, foi elaborado no primeiro dia da reunião.

No comunicado, os líderes do Grupo dos 20 países com economias mais importantes e em desenvolvimento apelaram a uma "paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia", mas não apontaram a Rússia como o agressor. O grupo também concordou que o uso de armas nucleares é "inadmissível".

"Ao retirarem a palavra Rússia e a palavra agressão, deram ao Sr. Putin um gesto para salvar a face, e agora vão esperar para ver se ele retribui fazendo o que todos os membros do G20, exceto ele, concordaram", disse o Professor John Kirton, que dirige o Grupo de Investigação do G20 na Universidade de Toronto. "E isso é sair de toda a Ucrânia".



Numa publicação no Facebook, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, disse: "A Ucrânia está grata aos parceiros que tentaram incluir palavras fortes no texto".

Ele também apresentou também uma versão editada do comunicado, reescrevendo a declaração "Houve diferentes pontos de vista e avaliações da situação" por "Relativamente à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, os membros do G20 condenaram-na inequivocamente e apelaram a Moscovo para que lhe ponha imediatamente termo".

No início da cimeira de Nova Deli, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, apelou ao consenso.



"Hoje, na qualidade de presidente do G20, a Índia apela a todo o mundo para que primeiro converta este défice de confiança global em fé, é tempo de todos nós avançarmos juntos", disse.



O argumento de Washington para apoiar a Ucrânia baseia-se nas consequências económicas significativas do conflito, disse a Casa Branca à VOA.



"A guerra na Ucrânia colocou uma enorme pressão sobre os países de baixo e médio rendimento no que diz respeito à segurança alimentar, à segurança energética, à pressão inflacionista - não se pode desconsiderar o efeito que a guerra do Sr. Putin teve na economia global", disse John Kirby, diretor de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, à VOA, à margem da cimeira em Nova Deli.