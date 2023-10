Futebol: Portugal, Espanha e Marrocos vão receber o Mundial de 2030

Marrocos, Espanha e Portugal foram nomeados anfitriões do Campeonato do Mundo de Futebol de 2030, enquanto o Uruguai, a Argentina e o Paraguai acolherão os jogos de abertura para assinalar o centenário do torneio, informou a FIFA na quarta-feira.



A candidatura conjunta de Marrocos, Portugal e Espanha era a única candidata a acolher o torneio. A FIFA deveria anunciar os anfitriões no próximo ano.



O primeiro Campeonato do Mundo, em 1930, realizou-se no Uruguai e foi ganho pelos anfitriões. A Espanha recebeu a Taça do Mundo semanas depois de o seu antigo dirigente, Luis Rubiales, ter sido forçado a demitir-se por alegadas agressões sexuais durante o Mundial Feminino de Futebol.

A decisão de quarta-feira da FIFA marca a primeira vez que o Campeonato do Mundo será realizado em três continentes e seis países, o que poderá significar que os jogos da fase de grupos terão de ser realizados em épocas diferentes consoante o hemisfério.



"O Conselho da FIFA decidiu por unanimidade que a candidatura única será a de Marrocos, Portugal e Espanha, que acolherão o evento em 2030 e se qualificarão automaticamente a partir da atual atribuição de vagas", afirmou a FIFA em comunicado.

"Além disso, tendo em conta o contexto histórico do primeiro Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA, o Conselho da FIFA concordou unanimemente em organizar uma cerimónia única de celebração do centenário na capital do país, Montevideu... bem como três jogos do Campeonato do Mundo no Uruguai, Argentina e Paraguai, respetivamente.



O Campeonato do Mundo de 2022 realizou-se no Qatar. A Argentina é a atual campeã.



A Associação de Futebol Argentino (AFA) disse que a sua equipa "jogará o primeiro jogo da fase de grupos de 2030 em casa e com o seu povo".