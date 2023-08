Federação Espanhola de Futebol vai reunir-se com urgência devido ao escândalo do beijo de Rubiales

A federação espanhola de futebol vai reunir-se de urgência na segunda-feira, 28, uma vez que o seu presidente, Luis Rubiales, enfrenta uma suspensão da FIFA e uma tempestade de críticas por alegadamente ter dado um beijo indesejado na boca de uma jogadora após a vitória da Espanha no Campeonato do Mundo Feminino.



Rubiales recusou-se firmemente a demitir-se por causa do incidente com a jogadora Jenni Hermoso no passado domingo em Sydney, afirmando que o beijo foi consensual. As jogadoras e uma série de treinadores da equipa feminina exigem a sua saída e o governo também o quer fora.



A Federação Real de Futebol (RFEF) convocou as federações regionais para uma reunião "extraordinária e urgente" na segunda-feira "para avaliar a situação em que a federação se encontra" na sequência da suspensão de Rubiales, disse um porta-voz da RFEF no domingo.



A FIFA, órgão que rege o futebol mundial, abriu um processo disciplinar contra Rubiales na quinta-feira e anunciou no sábado que Rubiales foi suspenso por três meses do futebol nacional e internacional enquanto se aguarda uma investigação.



Rubiales, 46 anos, disse que usaria a investigação da FIFA para mostrar a sua inocência.



Hermoso, que disse não ter consentido o beijo e que se sentiu "vulnerável e vítima de uma agressão", tem sido calorosamente apoiada não só pelas jogadoras, mas por muitos na sociedade em geral.



A jogadora apareceu entre os espectadores da final da Taça das Taças entre o Atlético de Madrid e o Milan, no sábado à noite, aplaudida pela multidão. As jogadoras presentes no jogo seguraram uma faixa onde se lia: "Contigo Jennifer Hermoso".



O alvoroço em torno do beijo surgiu num país onde dezenas de milhares de mulheres participaram em marchas de rua nos últimos anos em protesto contra o abuso e a violência sexual.



Grupos feministas convocaram uma manifestação para segunda-feira, em Madrid, intitulada "Contigo Jenni", em apoio à jogadora.



No sábado, grupos feministas organizaram manifestações semelhantes em Madrid, Santander e Logroño, exigindo a demissão de Rubiales.