Francesa Annie Ernaux é Nobel de Literatura de 2022

A escritora francesa Annie Ernaux é a vencedora do Prémio Nobel de Literatura 2022, “pela coragem e acuidade clínica com que desvenda as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos colectivos da memória pessoal", anunciou a Academia Sueca, em Estocolmo, nesta quinta-feira, 6.



Um dos seus livros mais conhecidos, "O Acontecimento", relata um aborto clandestino que fez nos anos de 1960, que, segundo a Academia, tem a "narrativa clinicamente contida" sobre o aborto ilegal de uma narradora de 23 anos no livro que continua a ser uma obra-prima entre seus trabalhos.

"É um texto implacavelmente honesto, onde entre parêntesis ela acrescenta reflexões numa voz vitalmente lúcida, dirigindo-se a si mesma e ao leitor num único e mesmo fluxo", sublinhou a Academia ao fazer o anúncio.



A primeira obra de Ernaux data de 1974, "Les Armoires Vides", mas ela só viria a ganhar notoriedade internacional após a publicação de "Os Anos", em 2008, com o qual ganhou o prémio Renaudot.

"É o seu projecto mais ambicioso, que lhe deu uma reputação internacional e uma série de seguidores e discípulos”, reconheceu a Academia.



A primeira mulher francesa a ganhar um Nobel de Literatura publicou também "O Lugar", "A Vergonha", “Os anos" e “Uma paixão simples”.



Em declarações à emissora sueca SVT, Annie Ernaux disse ter recebido a notícia do prémio como "uma responsabilidade".



"Fiquei surpresa. É uma grande responsabilidade testemunhar, não necessariamente em termos de escrita, mas testemunhar com precisão e justiça em relação ao mundo", sublinhou a Nobel de Literatura 2022, de 82 anos de idade.

Prémios em 2022

Este ano já foram anunciados os prémios Nobel de Medicina, para Svante Pääbo, pelas suas descobertas sobre os genomas de hominídeos extintos e a evolução humana, de Medicina, para os cientistas Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger devido aos seus estudos sobre a mecânica quântica, e de Química, também para um trio, Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless, pela produção de uma ferramenta criativa para a construção de moléculas como desenvolvimento da química do clique e da bioquímica bioortogonal".

Amanhã deve ser anunciado o Nobel da Paz, um dos mais esperados, e na segunda-feira, 10, de Economia.