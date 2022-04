França: Macron e Le Pen "marcam" novo encontro nas urnas no dia 24

Os franceses regressam às urnas no dia 24 para escolher, em segunda volta, o seu Presidente, depois de na votação deste domingo, 10, o cessante Emmanuel Macron ter conseguido 27,4 por cento dos votos e Marine Le Pen 21,4 por cento, depois de contados 94 por cento dos votos.

Macron e Le Pen voltaram a protagonizar o duelo de 2015, em que a candidata da extrema direita conseguiu 34 por cento na segunda volta contra 66 de Macron.

As pesquisas indicam que, na segunda volta, o candidato liberal pode ganhar, com 51 por cento a 54 por cento dos votos, enquanto Le Pen pode conseguir de 46 por cento a 49 por cento.

Com a margem de erro, tudo está em aberto.

Entretanto, na eleição deste domingo, 10, os demais candidatos tiveram desempenhos medíocres.

No terceiro lugar, ficou Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, conseguiu 21,7 por cento dos votos.



Uma das maiores frustações foi a socialista Anne Hidalgo, que representa um partido com muita história e que elegeu nomes sonantes do política francesa como François Mitterrand, não foi além de 1,7%.



Eric Zemmour, da extrema-direita, conseguiu 7%, o outro representante da extrema-direita, Nicolas Dupont-Aignan ficou com 2,1%, a conservadora Valérie Pécresse, 4,8%, o ecologista Yannick Jadot, 4,5%, o comunista Fabien Roussel 2,3%, o esquerdista radical Philippe Poutou (0,8%), a trotskista Nathalie Arthaud, 0,6%, e o ruralista Jean Lassalle 3,3%.



Refira-se que o último Presidente reeleito em França foi Jacques Chirac, em 2002, contra o pai de Marine Le Pen, Jean-Marie.