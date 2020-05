França: 13 pessoas indiciadas em crimes de tráfico humano

A França acusou 13 suspeitos de tráfico de pessoas em conexão com a morte de 39 migrantes vietnamitas no ano passado, segundo relatos da AFP citando uma fonte judicial no sábado.

Seis dos suspeitos, presos pela polícia francesa na terça-feira na região de Paris, também foram acusados de homicídio involuntário depois de um suposto contrabandista ter sido detido na Alemanha.

Na quarta-feira, a polícia belga e francesa anunciaram a prisão de 26 pessoas relacionadas com o caso.

A polícia britânica prendeu inicialmente quatro suspeitos, incluindo o motorista do camião, que se declarou culpado de homicídio involuntário em abril.

Os investigadores anunciaram que a rede de contrabando de migrantes, que continua a sua operação mesmo após a tragédia, cobrava entre 16 mil dólares e 22 mil dólares pelo transporte de migrantes de França para a Grã-Bretanha.

Os corpos dos migrantes vietnamitas, 31 homens e 8 mulheres, foram encontrados em outubro passado num camião de refrigeração no sudeste da Grã-Bretanha, num caso de contrabando que chocou o mundo.