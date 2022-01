Forte terramoto atinge área remota no oeste da China

As autoridades chinesas disseram que um forte terramoto, durante a noite, sacudiu uma área escassamente povoada no oeste do país e forçou a suspensão do serviço ferroviário de alta velocidade por causa de danos no túnel

Quatro pessoas com ferimentos leves, no condado de Menyuan Hui, foram tratadas e tiveram alta.

O terramoto de magnitude 6,9 ocorreu pouco depois da meia noite deste sábado (8), na zona montanhosa da província de Qinghai, a 3.659 metros acima do nível do mar.

O mesmo foi sentido 140 Km a sudeste em Xining, capital da província, onde algumas pessoas correram para fora de casas e prédios.