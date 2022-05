Forças russas desistem de tentar capturar a segunda maior cidade da Ucrânia

Forças russas começaram a retirar dos arredores da ciade de Kharkiv no nordeste do país, a segunda maior cidade do país, no que está a ser interpretado como uma derrota das forças invasoras.

O Instituto para o Estudo da Guerra, sediado em Washington disse que tudo indica que a Ucrânia “venceu a batalho por Kharkiv”.

As autoridades militares ucrânianas disseram que as forças russas estão a retirar-se para tentarem proteger linhas de apoio logístico ao mesmo tempo que lançam ataques na região de Donetsk no leste do país para “desgastar as forças ucranianas e destruir fortificações”.

Forças ucraninas lançaram entretanto uma contra-ofensiva perto da cidade de Izium controlada por forças russas no leste do país o que, segundo dizem analistas, irá tornar mais difícil para as forças russas tentarem cercar tropas ucrnianas na frente leste em Donbas.

O ministério de Defesa russo disse que as suas forças tinham atacado e destruído centros de comando e depósitos de combustíveis através da Ucrânia matando mais de 100 "nacionalistas".

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov acusou o ocidente de levar a cbao uma guerra "híbrida" contra a Rússia mas que o país poderá resitir às sanções forjando relkações mais fortes com a China e ìndia.

Lavrov disse ser dificil fazer previsões sobre quando a guerra terminará.

Vladimir Putin avisa Finalândia contra adesão à NATO

O presidente da Rússia Vladimir Putin disse ao seu homólogo da Finlândia Sauli Ninisto que será “um erro” este país aderir à Nato.

Os dois dirigentes mantiveram conversações telefónicas a pedido da Finlândia e depois de dirigentes deste país terem afirmado que o país tenciona pedir adesão à NATO.

Numa declaração o presidente finlandês descreveu as conversações como “directas e sem rodeios conduzidas sem agravos”.

O Kremlin disse que Putin afirmou que uma decisão da Finlândia de abandonar a sua politica de neutralidade terá um impacto negativo nas relações entre os dois paises

Os ministros dos negócios estrangeiros da NATO estão reunidos em Berlin para discutir a guerra na Ucrânia e a possíuvel adesão da Finlândia e a Suécia.

A adesão necessita de apoio unânime por todos os países membroas mas a Turquia declarou anteriomente não apoiar a entrada da Suécia e da Finlândia.

Um porta voz dopresidente turco disse hoje que quer negociações com os países nórdicos sobre “actividades terroristas” principalmente em Estocolmo uma referência às actividades do Partido dos Trabalhadores Kurdos que Ankara considera uma organização terrorista.

Congressitas americanos em Kyiv

Uma delegação de alto nível de senadores do Partido Republicano deslocou-se à capital ucraniana para conversações com o presidene Voldomyr Zelenskyi.

A delegação foi chefiada pelo líder Republicano no Senado Mitch McConnell e segue-se a uma visita da presidente Democrata da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi.

Zelensky disse que a visita da delegação de senadores Republicanos é um sinal poderoso do apoio bi partidário no congresso americano a luta da Ucrânia contra a invasão russa.