Forças israelitas apresentam plano para evacuar civis antes do ataque em Rafah

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta segunda-feira que os militares israelitas apresentaram ao seu gabinete de guerra um plano para evacuar centenas de milhares de palestinianos do sul de Gaza, antes de um ataque terrestre planeado contra os militantes do Hamas em Rafah, mas não indicou para onde seriam enviados.

Os Estados Unidos, principal aliado de Israel na sua guerra de quase cinco meses contra o Hamas, advertiram Israel contra uma ofensiva terrestre em Rafah, a norte da fronteira de Gaza com o Egipto, sem primeiro evacuar em segurança os palestinianos que aí se abrigam. Netanyahu afirma que um ataque subsequente contra os militantes do Hamas nessa zona poderia permitir a Israel ganhar a guerra dentro de semanas.



A declaração de segunda-feira não deu quaisquer pormenores sobre o local para onde Israel planeia enviar os palestinianos e o Egipto afirmou que não abrirá as suas fronteiras. Grande parte da Faixa de Gaza, um território estreito ao longo do Mar Mediterrâneo, foi arrasada durante a contraofensiva maciça de Israel após o ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro que matou 1200 pessoas em Israel.

Cerca de 30.000 palestinianos foram mortos em Gaza, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas. Israel afirma ter matado 12.000 combatentes do Hamas.

"Uma ofensiva israelita total sobre a cidade não só seria aterradora para mais de um milhão de civis palestinianos que aí se encontram abrigados, como também colocaria o último prego no caixão dos nossos programas de ajuda", afirmou Guterres.

Israel informou na segunda-feira, 26, que matou dezenas de militantes na zona de Zeytoun, a leste da cidade de Gaza, na parte norte da Faixa de Gaza, bem como em Khan Younis, no sul de Gaza.



As forças armadas israelitas afirmaram também na segunda-feira que estavam a realizar ataques "nas profundezas do Líbano" contra o grupo militante Hezbollah. Fontes de segurança disseram que os ataques visaram locais perto da cidade de Baalbek, tendo o Hezbollah afirmado que duas pessoas foram mortas.



Israel e o Hezbollah, um aliado do Hamas, têm trocado tiros através da sua fronteira durante a guerra, o que contribuiu para alimentar os receios de um conflito cada vez maior no Médio Oriente.

Na segunda-feira, Israel afirmou que um míssil intercetou um dos seus drones quando este sobrevoava o Líbano. O Hezbollah afirmou que a sua defesa aérea tinha abatido o drone israelita.

Enquanto a guerra prossegue, as autoridades americanas, israelitas, egípcias e do Qatar reúnem-se no Qatar para tentar negociar um cessar-fogo de uma semana e a libertação de alguns dos cerca de 100 reféns que o Hamas ainda mantém entre os 240 que capturou no ataque de outubro.



Cerca de 100 reféns foram libertados durante um cessar-fogo de uma semana em novembro. O exército israelita diz acreditar que cerca de 30 reféns detidos pelo Hamas morreram ou foram mortos em Gaza.



O primeiro-ministro palestiniano, Mohammed Shtayyeh, anunciou a sua demissão na segunda-feira.