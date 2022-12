Dois membros do Estado Islâmico foram mortos numa operação americana levada a cabo com helicópteros no leste da Síria, disse o Comando Central das Forças Armadas americanas CENTCOM.

Um dos militantes mortos foi identificado como sendo Anas, um dirigente do Estado Islâmico que esteve envolvido no planeamento de apoio a operações no lest da Síria, disse a declaração.

Desconhcem-se outros pormenores.