Filomeno Vieira Lopes eleito presidente do Bloco Democrático

Filomeno Vieira Lopes foi eleito no sábado, 3, presidente do Bloco Democrático (BD), num congresso que reuniu durante dois dias mais de 200 delegados daquela formação política.

Também concorreram o advogado Luís Nascimento e o empresário Américo Vaz.

Vieira Lopes terá como vice-presidente Justino Pinto Andrade, presidente cessante do partido, enquanto Muata Sebastião é o novo secretário-geral.

Reunidos em Luanda na sexta-feira e sábado, os congressistas elegeram novos órgãos do partido e aprovaram os relatórios da direcção cessante.

Apoiante da “Frente Patriótica”, promovida pela UNITA, Abel Chivukuvuku e o BD, com vista a unir a oposição para ganhar as eleições de 2022, Filomeno Vieira Lopes afirmou após a sua vitória que a nova direcção e os militantes vão decidir pela continuidade ou não na CASA-CE, a coligação que reúne seis partidos e cujo presidente, Manuel Fernandes, garantiu que não vai integrar a frente da oposição.

Em Maio, Vieira Lopes disse à VOA no Uíge que apostava seriamente Nessa união de forças da oposição.

“Nós estamos efectivamente nesta senda, é a nossa moção estratégica, é exactamente neste sentido que se eu for presidente do partido Bloco Democrático tudo farei para que esse espírito, que coincide com a vontade da maioria do povo angolano, de ver forças da oposição claras e unidas, poder abrir esta porta para montar instituições democráticas” , afirmou.

Ele acrescentou acreditar que o tripartidarismo poderá trazer soluções viáveis para o país, pela vasta experiência acumulada pelos partido da oposição.